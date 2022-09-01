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Кемеровские таможенники рассказали о запрещенных к ввозу из Казахстана авто

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Специалисты таможенной службы в Кемерове обнародовали требования для купленных за рубежом автомобилей.

Согласно протоколу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Республика Казахстан не может ввозить на территорию других членов союза, в том числе и России, некоторые транспортные средства. Под запрет попадают автомобили, попавшие на территорию Казахстана из третьих стран с уплатой пониженных ввозных таможенных ставок. Такой транспорт помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и является условно выпущенным, рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

– При этом доплата вышеуказанной разницы в Российской Федерации не предусмотрена. <...> Ввоз таких автомобилей в Российскую Федерацию лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, запрещен, – отметили специалисты.

Кузбасские таможенники порекомендовали при покупке автомобиля в Республике Казахстан получить у продавца документы, которые подтверждают, что машина была ввезена и выпущена в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по пониженной ставке.


Ранее опрос показал, что большинство кузбассовцев готовы приобрести машину в Казахстане.

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