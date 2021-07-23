Кемеровские таможенники обнаружили почти три килограмма наркотиков в посылках из-за границы

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Контрабандисты в Кузбассе почтой пытались ввезти из-за границы запрещенные вещества. Из-за деятельности правонарушителей было возбуждено 9 уголовных дел с начала 2021 года.

По итогам первых шести месяцев идущего года таможенникам в Кемерове удалось обнаружить почти 3 килограмма наркотических средств, а также 8 килограммов сильнодействующих веществ. Выявлены факты контрабанды были при осмотре посылок, направленных в Кузбасс при помощи международного почтового отправления.


Установленные нарушения действующего законодательства стали причиной для возбуждения 9 уголовных дел, четыре из которых по ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через государственную границу РФ сильнодействующих веществ), оставшиеся пять - по ст. 229.1. УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров), сообщила пресс-секретарь Кемеровской таможни, уточнив, что в обнаружении противозаконных вложений помогают собаки кинологов службы. С псами проверяются не только посылки, прибывшие из-за границы, но и ручная кладь, а также багаж пассажиров из стран средней Азии.


Напомним, что ранее сообщалось о том, что граждане Узбекистана и Таджикистана попытались провезти в Кемерово более 60 килограммов насвая с начала 2021 года.

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