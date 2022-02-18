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Кемеровские таможенники изъяли из оборота поддельные конфеты и парфюмерию

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Тысячи единиц контрафактных товаров изъяты таможенной службой с внутреннего рынка Кемеровской области в 2021 году.

Кемеровские таможенники, совместно с правоохранительными органами, в прошлом году выявили 5 576 единиц контрафактной и немаркированной продукции на территории Кузбасса. Среди подделок были обувь и одежда марок "Adidas", "Nike" и "Reebok", парфюмерия "Dior" и "Chanel", а также контрафактные конфеты, в частности, "Ласточка", "Южная ночь" и "Красная шапочка". Незаконные товары были изъяты из оборота.

"Кроме этого, по результатам совместных с Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу мероприятий выявлены более 4200 пачек сигарет, 48 меховых изделий, 114 пар обуви и 45 предметов одежды с нарушениями требований обязательной маркировки контрольными идентификационными знаками", – сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

При этом на внутреннем рынке Томской области кемеровские таможенники выявили более 1 400 контрафактных товаров. Общее количество изъятой поддельной продукции, вместе с данными по Кузбассу, составило более 7 000 единиц.

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