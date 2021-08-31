Кемеровские светофоры лишатся табло обратного отсчета из-за внедрения ИТС

Согласно данным кемеровских властей, отключение произойдет на участке дороги по улице Тухачевского от проспекта Ленина до улицы Терешковой, по улице Терешковой от проспекта Октябрьский до улицы 62-ой проезд, а также на проспекте Молодежный, проспекте Кузнецкий, проспекте Ленина и других участках.

Специалисты уверяют, что лишение светофоров табло обратного отсчета необходимо для внедрения ИТС, которая в том числе позволит регулировать время работы светофоров в зависимости от транспортной нагрузки. В настоящее время система работает в тестовом режиме.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о поиске подрядчика, который за деньги города начнет воплощать в жизнь второй этап создания кемеровской ИТС.