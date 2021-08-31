Кемеровские светофоры лишатся табло обратного отсчета из-за внедрения ИТС

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На некоторых участках дорог в кузбасской столице у светофорных объектов пропадут табло обратного отсчета. Такое решение связано с внедрением в городские улицы интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Согласно данным кемеровских властей, отключение произойдет на участке дороги по улице Тухачевского от проспекта Ленина до улицы Терешковой, по улице Терешковой от проспекта Октябрьский до улицы 62-ой проезд, а также на проспекте Молодежный, проспекте Кузнецкий, проспекте Ленина и других участках.


Специалисты уверяют, что лишение светофоров табло обратного отсчета необходимо для внедрения ИТС, которая в том числе позволит регулировать время работы светофоров в зависимости от транспортной нагрузки. В настоящее время система работает в тестовом режиме.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о поиске подрядчика, который за деньги города начнет воплощать в жизнь второй этап создания кемеровской ИТС.

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