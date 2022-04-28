Кемеровские студенты пожаловались на высокие цены за проезд в транспорте

Жалоба от студентов кемеровского медицинского университета на недоступный проезд появилась в социальных сетях. С их слов, в среднем стипендия за хорошее обучение составляет всего 2370 рублей в месяц, чего крайне не достает с учетом того, что приходится оплачивать еще и билет на поездку до университета поездку в автобусе или трамвае.

– Проезд стоит 25 рублей, в день необходимо 50 рублей, соответственно, в месяц 1 200 рублей, если ездить исключительно на учебу и без пересадок! Следовательно, от нищенской стипендии будущего врача остается 1 530 рублей, – следует из поста.

Ответ последовал от представителя министерства науки и высшего образования Кузбасса. Специалист указал, что студентам, обучающимся на "отлично", предоставляется специальная льгота на оплату проезда. Им выдается проездной билет на один семестр обучения. Для его получения ученикам высших учебных учреждений следует обратиться в управления по социально-воспитательной работе организаций, где они обучаются.