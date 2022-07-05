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Кемеровские спасатели сняли с крыши жителя Иркутской области

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Специалисты в кузбасской столице спустили с высоты мужчину, оказавшегося в "ловушке" из-за головокружения.

Инцидент произошел в одном из частных домов Заводского района Кемерова. Житель города Усть-Илимск Иркутской области, 59-летний мужчина, приехал в гости к своей дочери. Устьилимцу не понравилась работа телевизора, поэтому он решил подняться на крышу дома и настроить антенну. Выполнив задуманное, россиянин почувствовал сильную слабость и головокружение. Спуститься у мужчины не получилось. Проходящая мимо горожанка услышала крики о помощи и вызвала спасателей.


Прибывшие на место специалисты поднялись на крышу с помощью штурмовой лестницы, сообщают в пресс-службе МБУ "Кемеровская служба спасения". Попавшего в беду устьилимца обвязали альпинистским снаряжением и спустили вниз.


Медицинская помощь россиянину не понадобилась.

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