Кемеровские спасатели сняли с крыши жителя Иркутской области

Инцидент произошел в одном из частных домов Заводского района Кемерова. Житель города Усть-Илимск Иркутской области, 59-летний мужчина, приехал в гости к своей дочери. Устьилимцу не понравилась работа телевизора, поэтому он решил подняться на крышу дома и настроить антенну. Выполнив задуманное, россиянин почувствовал сильную слабость и головокружение. Спуститься у мужчины не получилось. Проходящая мимо горожанка услышала крики о помощи и вызвала спасателей.

Прибывшие на место специалисты поднялись на крышу с помощью штурмовой лестницы, сообщают в пресс-службе МБУ "Кемеровская служба спасения". Попавшего в беду устьилимца обвязали альпинистским снаряжением и спустили вниз.

Медицинская помощь россиянину не понадобилась.