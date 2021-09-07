Кемеровские спасатели сняли с чердака пожилую кемеровчанку

Пенсионерка самостоятельно взобралась на крышу чердака, правда когда пришло время покидать помещение, то женщина осознала, что без помощи посторонних ей не справиться.

– Пожилая кемеровчанка решила залезть на чердак, чтобы проверить отопительный бачок. Подняться смогла, а спуститься не хватило сил. В доме в этот момент хозяйка находилась одна, – рассказали в Кемеровской службе спасения.

В попытке привлечь внимание, пожилая горожанка стала криком зазывать на помощь соседей, но безуспешно. Спасло плененную жительницу областного центра то, что она прихватила с собой сотовый телефон.

С помощью гаджета ей удалось связаться со специалистами. В результате спасатели провели операцию по вызволению с чердака гражданки: поставили к дому штурмовую лестницу, обвязали пожилую даму альпинистским снаряжением и вернули на землю.

Медицинская помощь не потребовалась