Кемеровские спасатели сняли с чердака пожилую кемеровчанку

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Помощь спасателей потребовалась пожилой жительнице кузбасской столицы, которая забралась на чердак в своем доме, а спуститься на землю не смогла из-за отсутствия сил.

Пенсионерка самостоятельно взобралась на крышу чердака, правда когда пришло время покидать помещение, то женщина осознала, что без помощи посторонних ей не справиться.

– Пожилая кемеровчанка решила залезть на чердак, чтобы проверить отопительный бачок. Подняться смогла, а спуститься не хватило сил. В доме в этот момент хозяйка находилась одна, – рассказали в Кемеровской службе спасения.

В попытке привлечь внимание, пожилая горожанка стала криком зазывать на помощь соседей, но безуспешно. Спасло плененную жительницу областного центра то, что она прихватила с собой сотовый телефон.


С помощью гаджета ей удалось связаться со специалистами. В результате спасатели провели операцию по вызволению с чердака гражданки: поставили к дому штурмовую лестницу, обвязали пожилую даму альпинистским снаряжением и вернули на землю.


Медицинская помощь не потребовалась

Да!
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