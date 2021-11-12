Кемеровские спасатели провели подводные тренировки на Красном озере

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Зимние тренировки спасателей прошли на Красном озере. Подробности о подготовке специалистов к экстренным случаям рассказал глава кузбасской столицы Илья Середюк в соцсети.

Кемеровский градоначальник поделился кадрами с места проведения зимних тренировок спасателей в своем Instagram-аккаунте. Из текста публикации следует, что для специалистов на Красном озере условия оказались максимально приближены к реальным.

— Главная задача – отработать навыки оказания помощи людям, провалившимся в ледяную воду, — сообщил Середюк.

Чиновник призвал рыболовов соблюдать осторожность и попросил родителей малолетних пристально следить за передвижением детей, объяснить им, что игры на льду опасны.


Свидетели или участники происшествия на замерзшей воде могут связаться с бригадой по номерам 112 или 77-05-05.

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