Кемеровские спасатели провели подводные тренировки на Красном озере

Кемеровский градоначальник поделился кадрами с места проведения зимних тренировок спасателей в своем Instagram-аккаунте. Из текста публикации следует, что для специалистов на Красном озере условия оказались максимально приближены к реальным.

— Главная задача – отработать навыки оказания помощи людям, провалившимся в ледяную воду, — сообщил Середюк.

Чиновник призвал рыболовов соблюдать осторожность и попросил родителей малолетних пристально следить за передвижением детей, объяснить им, что игры на льду опасны.

Свидетели или участники происшествия на замерзшей воде могут связаться с бригадой по номерам 112 или 77-05-05.