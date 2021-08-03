Кемеровские спасатели из под земли вытащили оголодавшего пса

Инцидент произошел на территории кемеровского поселения Металлплощадка, где зверь свалился в глубокий колодец без возможности выбраться на свободу.
– Поступило сообщение о том, что в п. Металлплощадка, в колодце длительное время находится собака. Попытки местных жителей извлечь ее самостоятельно оказались тщетны, – рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.
Спасатели обнаружили собаку под землей в обезвоженном состоянии. Поднять на поверхность четвероногого питомца удалось при помощи петли для отлова. После операции по спасению пса передали местным жителям.
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