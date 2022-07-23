Кемеровские службы уничтожат сразу 20 незаконных ларьков

Из текста нового постановления кемеровского правительства стало ясно, что до 31 декабря 2022 года городские службы должны демонтировать торговые павильоны, которые либо расположены на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, или же на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью.

В общей сложности будут снесены пять объектов в Центральном районе города, по шесть – в Рудничном и Ленинском, два – в Заводском и один – на ФПК. Демонтаж будет выполнен по следующим адресам:

западнее дома № 71 по просп. Ленина

юго-западнее дома № 111 по просп. Ленина

севернее дома № 83 по просп. Шахтеров

севернее дома № 83 по просп. Шахтеров

западнее дома № 85 по просп. Шахтеров

западнее дома № 85 по просп. Шахтеров

восточнее дома № 39 по просп. Ленина

восточнее дома № 39 по просп. Ленина

западнее дома № 31г по ул. Тухачевского

восточнее дома № 19 по бульв. Строителей

северо-западнее дома № 28 по бульв. Строителей

юго-восточнее дома № 28 по бульв. Строителей

восточнее дома № 13а по просп. Ленинградскому

севернее дома № 25 по просп. Ленинградскому

южнее дома № 31 по ул. Белозерной

юго-западнее здания № 111 по просп. Шахтеров

юго-восточнее здания № 111 по просп. Шахтеров

восточнее дома № 136 по просп. Ленина

западнее дома № 31 по ул. Белозерной

западнее дома № 85 по просп. Ленина

К слову, специалисты организации должны еще вывезти мусор с места сноса и все имущество, находящееся внутри нелегальных построек.