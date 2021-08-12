Кемеровские службы уничтожат почти 40 незаконных гаражей

Незаконные гаражи в Заводском районе города Кемерово – за домом № 15 по проспекту Молодежному – будут уничтожены, следует из нового постановления городской администрации.

В общей сложности в списке на ликвидацию оказались 38 металлических строений. При этом в тексте указано, что владельцев неофициальных объектов властям отыскать не удалось.

Стоит отметить, что уборкой, вывозом и хранением оставшихся после демонтажа гаражей материалов и имущества, которое на момент разбора находилось внутри объектов, займется специализированная организация.