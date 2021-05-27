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Кемеровские службы уберут восемь незаконных ларьков

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В Кемерове демонтируют восемь незаконно установленных киосков. О планах на снос объектов сообщил мэр города Илья Середюк.

Сносу подлежат киоски в городе Кемерово, которые расположены:

  • севернее дома № 69 по просп. Ленина;
  • южнее дома № 72 по просп. Октябрьскому;
  • юго-восточнее дома № 91 по ул. Таврической;
  • западнее дома № 191 по ул. Сибиряков-Гвардейцев;
  • западнее дома № 233 по ул. Сибиряков-Гвардейцев;
  • северо-западнее дома № 2 по ул. 1-я Линия;
  • южнее дома № 54 по ул. Промшоссе.

Кроме того, в планах кемеровских служб уничтожить павильон на улице Тухачевского, 22а, который не относится к объектам капитального строительства.


В настоящий момент власти выпустили еще одно постановление, в котором говорится о планах демонтировать семь самовольных построек.

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