Кемеровские службы уберут восемь незаконных ларьков

Сносу подлежат киоски в городе Кемерово, которые расположены:

севернее дома № 69 по просп. Ленина;

южнее дома № 72 по просп. Октябрьскому;

юго-восточнее дома № 91 по ул. Таврической;

западнее дома № 191 по ул. Сибиряков-Гвардейцев;

западнее дома № 233 по ул. Сибиряков-Гвардейцев;

северо-западнее дома № 2 по ул. 1-я Линия;

южнее дома № 54 по ул. Промшоссе.

Кроме того, в планах кемеровских служб уничтожить павильон на улице Тухачевского, 22а, который не относится к объектам капитального строительства.

В настоящий момент власти выпустили еще одно постановление, в котором говорится о планах демонтировать семь самовольных построек.