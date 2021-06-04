Кемеровские службы уберут две постройки с улиц города

Сносу подверглись два незаконных здания, расположенные севернее дома № 28 по проспекту Октябрьскому и севернее № 132а по улице Красноармейской. Городские власти отметили, что личности владельцев установить не удалось.

– Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, – говорится в опубликованном кемеровской администрацией документе.

Ранее редакция Avokado сообщала, что в Кемерове демонтируют восемь незаконно установленных киосков. О планах на снос объектов сообщил мэр города Илья Середюк.