Кемеровские службы снесут почти две сотни гаражей на Радуге

В Кемерове демонтируют 178 гаражей на территории Рудничного района недалеко от ТЦ "Радуга". Об этом стало известно из постановления администрации города "О демонтаже незаконно размещенных объектов", подписанного мэром Ильей Середюком.

– Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства (178 металлических гаражей), расположенных на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, по адресу: г. Кемерово, восточнее здания № 56 по просп. Шахтеров, – говорится в документе.

Вывозом снесенных гаражей займется специализированная организация. Также отмечается, что объекты планируется ликвидировать до 31 декабря 2022 года.