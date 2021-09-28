Кемеровские службы приступили к консервации фонтанов

Перекрытие воды в кемеровских фонтанах стартовало уже во вторник, 28 сентября, на шести объектах в Лесной Поляне. Специалисты также займутся консервацией фонтанов по всему городу в ближайшее время.

Так, с 1 октября начнутся работы около Драмтеатра, Филармонии, ДК Шахтеров, на бульваре Строителей, бульваре Пионерском, проспекте Октябрьском, 80, в Сквере им. Резникова, кедровском Парке Победы и в Греческой деревне, в Промышленновском. Об этом стало известно из сообщения городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке также началась консервация фонтанов в разных частях города.