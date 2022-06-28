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Кемеровские службы демонтировали незаконный ларек на Южном

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Фото:  

В кузбасской столице рабочие демонтировали ларек, который был незаконно размещен на улице Радищева.

Еще один незаконный киоск ликвидирован с улицы Радищева, 6 в городе Кемерово, о чем рассказал в Telegram глава города Илья Середюк.

– Инвентаризацию нестационарных торговых объектов проводим регулярно. Многие киоски давно не функционируют, ржавеют, прилегающая территория не благоустроена, – следует из текста публикации.

При этом в случае если собственник отказывается добровольно вывезти объект, то в дело вступает специализированная служба, специалисты которой сначала демонтируют ларек, а после увозят на специальную площадку. Таким образом, за 2022 год демонтировано 18 ларьков, а добровольно собственники убрали только половину из них.

Видео: telegram-канал Ильи Середюка

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