Кемеровские синоптики спрогнозировали резкое потепление в конце июля

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Метеорологи рассказали, что последние дни июля и начало августа порадуют жителей почти всех городов Кемеровской области теплой погодой.

По словам специалистов, июль закончится для жителей Кемеровской области повышением температур. Так, уже в среду, 26 июля, столбик термометра достигнет +23,+28ºС, а в ночные часы составит около +10,+15ºС. В таких пределах температурный фон сохранится до конца недели.

– Со следующей недели стартует август, который по предварительным расчетам ожидается в пределах климатических норм, а по осадкам ниже нормы, – сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Отмечается, что обильные июльские дожди принесли кузбассовцам большую пользу, поскольку в этом году следует ожидать богатый урожай грибов и ягод.


В Кемерове завтра ночью будет +11,+13°C, а днем потеплеет до +23,+25°C, преимущественно без осадков, но утром город местами окутает плотный туман. Ночью в области столбик термометра покажет +10,+15°C, днем +22,+27°C. Осадков не предвидится.

Да!
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