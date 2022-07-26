Кемеровские синоптики спрогнозировали резкое потепление в конце июля

По словам специалистов, июль закончится для жителей Кемеровской области повышением температур. Так, уже в среду, 26 июля, столбик термометра достигнет +23,+28ºС, а в ночные часы составит около +10,+15ºС. В таких пределах температурный фон сохранится до конца недели.

– Со следующей недели стартует август, который по предварительным расчетам ожидается в пределах климатических норм, а по осадкам ниже нормы, – сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Отмечается, что обильные июльские дожди принесли кузбассовцам большую пользу, поскольку в этом году следует ожидать богатый урожай грибов и ягод.

В Кемерове завтра ночью будет +11,+13°C, а днем потеплеет до +23,+25°C, преимущественно без осадков, но утром город местами окутает плотный туман. Ночью в области столбик термометра покажет +10,+15°C, днем +22,+27°C. Осадков не предвидится.