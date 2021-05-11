Кемеровские синоптики спрогнозировали потепление до +27°С в начале недели

Во вторник, 11 мая, в Кемерове ночью будет + 2, +7°С, местами -3, а днем столбик термометра поднимется до +17, +22°С, по югу до +27°С. Ветер прогнозируется северо-восточный: ночью 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем: 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Осадков не ожидается, а облачность останется переменной.

Согласно данным из центра "Фобос", тепло задержится в регионе до четверга. В последний рабочий день недели в шахтерском краю похолодает и пойдет дождь.

Росгидромет сообщает, что среднемесячная температура в мае в Кузбассе будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений, а сумма осадков за месяц – в пределах нормы.