Кемеровские синоптики спрогнозировали мороз в начале февраля

Как рассказали кузбасские синоптики, жителям региона в феврале стоит готовиться к сибирскому холоду. Так, в первый день нового месяца, 1 февраля, в Кемерове ночью будет – 17,-19, в низких местах около – 25°C, а днем – 10,-12°C.

Специалисты отметили, что обильных осадков не предвидится, однако, на территории города будут заметны дым, дымка, на дорогах местами гололедица. По области ночью – 15,-20, местами – 25,-30°C, днем – 10,-15, но может "потеплеть" до – 4,-9°C. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Что касается предстоящей среды, 2 февраля, то по региону ночью температура воздуха опустится до – 14,-19, местами до – 28°C, а днем – 5,-10, или до – 15°C. В некоторых частях региона выпадет небольшой снег.

В четверг, 3 февраля, в темное время суток следует ожидать – 14,-19, местами до – 28°C, а вот после восхода солнца – 5,-10, местами до – 15°C. Преимущественно без каких-либо осадков.