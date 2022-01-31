Кемеровские синоптики спрогнозировали мороз в начале февраля

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Последний зимний месяц в Кузбассе начнется с холодных температур. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Как рассказали кузбасские синоптики, жителям региона в феврале стоит готовиться к сибирскому холоду. Так, в первый день нового месяца, 1 февраля, в Кемерове ночью будет – 17,-19, в низких местах около – 25°C, а днем – 10,-12°C.


Специалисты отметили, что обильных осадков не предвидится, однако, на территории города будут заметны дым, дымка, на дорогах местами гололедица. По области ночью – 15,-20, местами – 25,-30°C, днем – 10,-15, но может "потеплеть" до – 4,-9°C. Скорость ветра составит 2-7 м/с.


Что касается предстоящей среды, 2 февраля, то по региону ночью температура воздуха опустится до – 14,-19, местами до – 28°C, а днем – 5,-10, или до – 15°C. В некоторых частях региона выпадет небольшой снег.


В четверг, 3 февраля, в темное время суток следует ожидать – 14,-19, местами до – 28°C, а вот после восхода солнца – 5,-10, местами до – 15°C. Преимущественно без каких-либо осадков.

Да!
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