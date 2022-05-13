Кемеровские синоптики сообщили о рекордном повышении температур в мае

По данным кемеровских синоптиков, последний месяц весны 2022 года оказался нетипично засушливый и жаркий, однако подобные летние "сюрпризы" от погоды на территории Кузбасса были далеко не всегда. К примеру, в начале мая далекого 2018 года из-за Арктического циклона жители южной части области наблюдали за частыми грозами и дождями, а вот по северу и в центральной части региона весной выпадал снег, на дорогах был заметен временный снежный покров, в Тяжинском районе его высота достигала 12 сантиметров.

– Маю свойственны такие перепады, ведь происходит перестройка атмосферных процессов на летний режим, – заключили в ЦГМС.

Согласно многолетней статистике, самым холодным за всю историю оказался май 1969 года. В первой половине месяца на улице держались минусовые температуры, часто выпадали осадки: по области столбик термометра понижался до -10°С. Тогда с опозданием на две недели пошел значительный рост температур до +18°С и даже до +25°С, после чего началось быстрое подсыхание и прогревание почвы.