Кемеровские синоптики рассказали о сроках образования льда на реках

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали крреспонденту AVOKADO за какой промежуток времени ледяной покров покроет кузбасские реки.

На фоне резкого понижения температур водоемы на территории Кемеровской области постепенно готовятся к зимнему сезону, следует из данных гидропостов Кемеровского ЦГМС. Специалисты отметили, что полосы ледяного покрова уже частично появились на поверхности рек

Кондома в Таштаголе и Киа около поселка Макарский.

Процесс ледообразования проходит в пределах климатических норм. Морозная погода, которая установится в Кузбассе в ближайшие дни, только укрепит лед на реках, сообщили AVOKADO в гидрометцентре.

При этом синоптики указали, что сейчас ледяной щит на реках еще не окреп, однако, у берегов водоемов уже появились островки с замершим водным пространством. На следующем этапе будут сформированы тонкие полупрозрачные льдины, а при сильном снегопаде, когда хлопья снега упадут на переохлажденную воду, то из-за мороза постепенно преобразятся в более плотную снежную кашеобразную массу (снежуру).


Только после этих процессов под воздействием холода на реках, протекающих на территории шахтерского края, появится шуга, из которой получится цельный ледяной щит, он продержится на поверхности водоемов до весны.


Стоит отметить, что со среды погода в Кемеровской области изменится под влиянием антициклона. Так, днем 3 ноября столбики термометров не превысят отметок -12, -17ºС, северный ветер будет порывистым, местами выпадет небольшой снег. В ночь на четверг, 4 ноября, температура воздуха опустится до -20,-25ºС, местами -15,-20ºС.

Да!
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