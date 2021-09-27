Кемеровские синоптики рассказали о сентябрьском снегопаде и ближайшем прогнозе погоды

По данным специалистов, обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпавшие 26 сентября, обусловлены тем, что Кузбасс оказался в центральной части высотного циклона. Он остается над регионом и сейчас, однако уже начинает смещаться.

Наибольшее количество осадков выпало в Центральном руднике Тисульского района, где высота снежного покрова достигла 13 см, однако уже наутро снизилась до 8 см. В районе Кемерова за сутки выпало порядка 22 мм осадков или 25% месячной нормы сентября. Несмотря на это, уже выпавший снег не задержится. При этом его выпадение в сентябре не считается аномальным.

В ближайшее время погода в Кузбассе останется неустойчивой и пасмурной из-за влияния циклона. В целом по области ночная температура воздуха сохранится в пределах от 0ºС до -5ºС, а днем - от +4ºС до +9ºС, местами до +12ºС. Во вторник и среду ожидается временное потепление, однако уже в четверг и пятницу на смену ему придет похолодание.

Ранее редакция AVOKADO публиковала фоторепортаж о первом снегопаде этой осени.