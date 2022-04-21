Кемеровские синоптики предупредили о штормовом ветре и мокром снеге в выходные

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 22 апреля, в Кемерове ночью будет +1,+3°C, днем +5,+7°C. Пройдет дождь и мокрый снег. По области ночью – 1,+4, местами до + 9°C, днем +4,+9, местами до +14°C. Стоит готовиться к серьезному ветру с порывами 20 м/с.

– Ветер северо-западный, ночью 2-7, местами порывы до 16 м/с, днем 10-15, местами порывы 18-23 м/с, – сказали в учреждении.

В субботу, 23 апреля, по Кузбассу в ночное время будет – 4,-9°C, дневное +1,+61°C. На отдельных территориях пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, порывы ветра достигнут 17 м/с.

В воскресенье, 24 апреля, ночью – 3,-8°C, а вот днем +2,+7°C. Также ожидается дождь с мокрым снегом. К слову, все выходные будет высокая пожароопасность.