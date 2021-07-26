Кемеровские синоптики предупредили о резком похолодании и граде

0
Фото:  

Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали неутешительный прогноз на текущую неделю: в регион вернутся дожди и выпадет град.

На территории области днем в первый рабочий день недели понедельник, 26 июля, температура поднимется до +29,+34°C. При этом несмотря на высокие отметки на термометре, местами в Кузбассе ожидаются дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 15 м/с.


Во вторник, по мнению синоптиков, 27 июля, в шахтерском краю ожидается похолодание. Днем температура составит от +20 до +25°C. Специалисты Кемеровского гидрометцентра также предупредили, что местами пройдут сильные ливни, возможны грозы, град и штормовой ветер скоростью 18-23 м/с.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27395

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined