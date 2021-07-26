Кемеровские синоптики предупредили о резком похолодании и граде

На территории области днем в первый рабочий день недели – понедельник, 26 июля, температура поднимется до +29,+34°C. При этом несмотря на высокие отметки на термометре, местами в Кузбассе ожидаются дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Во вторник, по мнению синоптиков, 27 июля, в шахтерском краю ожидается похолодание. Днем температура составит от +20 до +25°C. Специалисты Кемеровского гидрометцентра также предупредили, что местами пройдут сильные ливни, возможны грозы, град и штормовой ветер скоростью 18-23 м/с.