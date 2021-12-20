Кемеровские синоптики предупредили о резком изменении температуры

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В ближайшие дни погодные условия на территории Кемеровской области начнут изменяться. Об этом сообщили специалисты гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, в ночь на понедельник, 20 декабря, на отдельных территориях шахтерского края столбик термометра упал до – 20ºС, однако уже днем потеплело. Местами температура воздуха поднималась до нуля


Специалисты отметили, что в предстоящие дни температура воздуха в регионе будет на уровне – 6,-11ºС. Местным жителям следует не терять бдительности на улице, поскольку на дорогах ожидается гололедица, а местами пройдет умеренный снег.


Что касается столицы области, то днем граждане смогут насладиться "теплой" погодой – 6,-8ºС. В кемеровском гидрометцентре корреспонденту AVOKADO уточнили, что в скором времени в Кузбасс нагрянут морозы. Снижение температур следует ожидать после 24 декабря.

Да!
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