Кемеровские синоптики предупредили о резком изменении температуры

Согласно данным метеорологов, в ночь на понедельник, 20 декабря, на отдельных территориях шахтерского края столбик термометра упал до – 20ºС, однако уже днем потеплело. Местами температура воздуха поднималась до нуля

Специалисты отметили, что в предстоящие дни температура воздуха в регионе будет на уровне – 6,-11ºС. Местным жителям следует не терять бдительности на улице, поскольку на дорогах ожидается гололедица, а местами пройдет умеренный снег.

Что касается столицы области, то днем граждане смогут насладиться "теплой" погодой – 6,-8ºС. В кемеровском гидрометцентре корреспонденту AVOKADO уточнили, что в скором времени в Кузбасс нагрянут морозы. Снижение температур следует ожидать после 24 декабря.