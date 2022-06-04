Кемеровские синоптики предупредили о похолодании до -3ºС в выходные дни

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, сегодня в субботу, 4 июня, в ночь по Кузбассу было 0,+5ºС, а местами заморозки до – 2ºС. Днем ожидается потепление до +12,+17ºС. Порывы ветра достигнут 16 м/с. Местами пройдут небольшие дожди.

А вот завтра в воскресенье, 5 июня, ночью температура воздуха опустится до +1 +6ºС, местами заморозки до -3ºС. После восхода солнца будет +12+17ºС. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.