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Кемеровские синоптики предупредили о похолодании до -3°С и дождях

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По данным метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха на территории Кемеровской области существенно снизится, пойдут дожди.

Во вторник, 19 апреля, в кузбасской столице ночью ожидается – 1,-3°C, а днем воздух прогреется до +5,+7°C. Осадков в этот день не предвидится. А вот по Кемеровской области температура будет немного иная: ночью 0,-5, местами 0,+5°C, а днем +3,+8, местами до +13°C. Специалисты отмечают, что

на отдельных территориях ветер усилится до 17 м/с, а в южных районах пройдут дожди.


В среду, 20 апреля, в Кузбассе ночью 0,-5°С, местами 0,+5°C. Днем потеплеет до +3,+8°С, местами до +13°C. Возможны умеренные дожди.


В четверг, 21 апреля, столбик термометра после заката опустится до – 2,+3°C, а в светлое время значительно потеплеет +7,+12°C. С большой вероятностью землю увлажнит дождь.


На протяжении всех трех дней будет сохраняться горимость четвертого класса.

Да!
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