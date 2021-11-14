Кемеровские синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде в воскресенье

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Метеорологи рассказали, какая погода установится на территории Кузбасса в последний выходной день текущей недели.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в ночь на воскресенье, 14 ноября, в Кемеровской области будет 0,-5ºС, ветер 3-8 м/с, может разогнаться до 13 м/с, пройдут дожди. Днем потеплеет до 0,+5ºС, местами температура спадет до отрицательных температур. Юго-западные порывы ветра в светлое время суток достигнут 15 м/с, ожидаются осадки в виде мокрого снега.


Стоит отметить, что подобные условия спровоцируют появление гололедицы на дорогах и тротуарах, поэтому водителям и пешеходам следует не терять бдительность и соблюдать осторожность во время пути.

Да!
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