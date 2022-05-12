Кемеровские синоптики предсказали аномальную жару на предстоящий уик-энд

В Кузбассе в ближайшие дни установится жаркая и сухая погода. Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, что в пятницу, 13 мая, в областном центре ночью будет +4,+6°C, а днем +22,+24°C, без осадков. В целом по области ночью +3,+8, местами – 4,+1°C, днем +22,+27, местами +16,+21°C. Порывы ветра разгонятся до 13 м/с. Местами возможна дымка. С приходом жары прогнозируются сильные пожары.

– 13.05.2022 года по Кемеровской области сохранится пожароопасность 4 класса, в Промышленновском, Беловском, Прокопьевском районах, Киселевском городском округе чрезвычайная пожароопасность 5 класса, – уточнили синоптики.

Выходные тоже будут ясными. Так, в субботу, 14 мая, ночью в регионе столбик термометра покажет +4,+9, а местами опустится до – 1°C, в дневное время значительно потеплеет +24,+29°C. В воскресенье, 15 мая, после захода солнца +7,+12, местами +1,+6°C, днем +25,+30°C. Отмечается, что в нерабочие дни ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность.