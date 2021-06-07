Кемеровские синоптики предостерегли от начала купального сезона

В настоящее время температура воды в водоемах и реках недостаточно высокая для купания. Например, в конце прошлой недели Томь прогревалась до +13,8ᵒС, но похолодание и осадки, прошедшие на выходных, сказались на температуре водной поверхности. Сейчас вода в пределах Кемерова прогрелась только до +12,8ᵒС.

Специалисты отмечают, что на этой неделе также ожидается похолодание, однако оно на температуру воды сильно не повлияет. При этом наиболее серьезное потепление наступит примерно с 12 июня.

Напомним, ранее интернет-журнал AVOKADO писал о превышающих норму осадках.