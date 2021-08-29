Кемеровские синоптики опубликовали предупреждение на День шахтера

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили жителей региона о высокой пожароопасности из-за погоды на День шахтера.

Согласно данным синоптиков, 29 августа в Кемеровской области сохранятся третий и второй классы горимости. При этом в Новокузнецком, Беловском и Ленинск-Кузнецком районах зафиксирована высокая пожароопасность (4 класс горимости).


Причиной предупреждения стала погода, которая установилась в Кузбассе на День шахтера. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха при этом достигнет отметки в +24ºС, +29ºС, а скорость юго-западного ветра - 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.


Напомним, ранее редакция AVOKADO более подробно писала о погоде на последние дни августа и похолодании, которое придет в Кузбасс с началом осени.

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