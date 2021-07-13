Кемеровские синоптики дали прогноз на предстоящую среду

1
Фото:  

Жителей кузбасской столицы ждет ветреная погода с грозами, что следует из прогноза метеорологов.

В среду, 14 июля, в городе Кемерово ночью градусник за окном покажет +14+16°С, а днем воздух прогреется до +28,+30°С. Специалисты прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы.


По области в ночное время +11,+16°С. В дневное время отметка термометра достигнет +25,+30°С. Предстоящие погодные явления: ночью усиление порывов ветра до 14, а днем до 16 метров в секунду, возможно выпадение влажных осадков и появление гроз.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что жара +34ºС и дожди с грозами придут в Кузбасс на неделе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27008

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined