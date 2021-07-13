Кемеровские синоптики дали прогноз на предстоящую среду

В среду, 14 июля, в городе Кемерово ночью градусник за окном покажет +14+16°С, а днем воздух прогреется до +28,+30°С. Специалисты прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы.

По области в ночное время +11,+16°С. В дневное время отметка термометра достигнет +25,+30°С. Предстоящие погодные явления: ночью усиление порывов ветра до 14, а днем до 16 метров в секунду, возможно выпадение влажных осадков и появление гроз.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что жара +34ºС и дожди с грозами придут в Кузбасс на неделе.