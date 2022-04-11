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Кемеровские синоптики дали прогноз на понедельник

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде, которая установится в городах региона в первый день рабочей недели.

По данным региональных синоптиков, сегодня в понедельник, 11 апреля, на территории шахтерского края днем установится "плюсовая" температура воздуха, погода преимущественно без осадков.


Так, на юге Кемеровской области ночью столбик термометра достигал -4,-9°C, местами -14°C. Днем потеплеет до +1,+6°C. Возможен небольшой мокрый снег, дымка и плотные туманы. Порывы ветра составят 2-7 м/с, скорость может разогнаться до 12 м/с.


Что касается кузбасской столицы, то сегодня днем солнце прогреет воздух до +1,+3°C. Ветер будет северный 2-7 м/с. Водителям следует соблюдать аккуратность на дорогах из-за гололедицы.

Да!
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