Кемеровские синоптики дали прогноз на понедельник

По данным региональных синоптиков, сегодня в понедельник, 11 апреля, на территории шахтерского края днем установится "плюсовая" температура воздуха, погода преимущественно без осадков.

Так, на юге Кемеровской области ночью столбик термометра достигал -4,-9°C, местами -14°C. Днем потеплеет до +1,+6°C. Возможен небольшой мокрый снег, дымка и плотные туманы. Порывы ветра составят 2-7 м/с, скорость может разогнаться до 12 м/с.

Что касается кузбасской столицы, то сегодня днем солнце прогреет воздух до +1,+3°C. Ветер будет северный 2-7 м/с. Водителям следует соблюдать аккуратность на дорогах из-за гололедицы.