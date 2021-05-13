Кемеровские силовики на вертолете штурмовали здание для задержания лжепреступника

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Учения у сотрудников силовых ведомств прошли накануне в кемеровской столице. Для выполнения задания был привлечен вертолет и боевая техника.

Силовики провели учения в кузбасской столице. Для оттачивания навыков сотрудников ОМОНа и СОБРа была привечена авиация и спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Кемеровской области.


Согласно сценарию, участникам необходимо задержать злоумышленников, которые совершили частное преступление и попытались скрыться на легковом автомобиле. Для определения маршрута и местонахождения условных нарушителей в небо были запущены беспилотники.

С помощью беспилотного летательного аппарата правоохранителям удалось установить маршрут движения условных бандитов и точное их местонахождение – они укрылись в одном из многоэтажных зданий и отказались сдаться. В результате сотрудники СОБР провели штурм здания, – пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что уровень подготовки бойцов был оценен положительно.

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