Кемеровские силовики на вертолете штурмовали здание для задержания лжепреступника

Силовики провели учения в кузбасской столице. Для оттачивания навыков сотрудников ОМОНа и СОБРа была привечена авиация и спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Кемеровской области.

Согласно сценарию, участникам необходимо задержать злоумышленников, которые совершили частное преступление и попытались скрыться на легковом автомобиле. Для определения маршрута и местонахождения условных нарушителей в небо были запущены беспилотники.

– С помощью беспилотного летательного аппарата правоохранителям удалось установить маршрут движения условных бандитов и точное их местонахождение – они укрылись в одном из многоэтажных зданий и отказались сдаться. В результате сотрудники СОБР провели штурм здания, – пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что уровень подготовки бойцов был оценен положительно.