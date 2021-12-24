Кемеровские школьники затравили обмочившегося на публике сверстника

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Об инциденте жители кузбасской столицы рассказали в социальных сетях. Они отметили, что учительница якобы не отпустила ребенка с урока в туалет, из-за чего он обмочился при одноклассниках.

В Сети появилась информация, что в одной из школ в областном центре педагог не выпустил ученика младшего класса в туалет, из-за чего ребенок обмочился на уроке в присутствии одноклассников. При этом после инцидента сверстники стали всячески задирать его.

– Ребенок описался. Теперь его дразнит и толкает весь класс, – следует из текста поста.

Автор публикации указал, что несколько месяцев назад в учебном учреждении уже был скандал с тем же педагогом. Якобы она заставила третьеклассника ходить в носках по бетонному полу из-за забытой сменной обуви. Можно предположить, что речь идет о кемеровской школе № 31.

Да!
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