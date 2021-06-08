Кемеровские предприниматели заплатят крупный штраф из-за четырех килограммов сыра

Как сообщается, нарушения законы были обнаружены в конце мая на "Губернском сельском рынке" в Кемерове. Два индивидуальных предпринимателя занимались продажей сыра, произведенного в Германии. Его реализация в России запрещена из-за санкций, поэтому товар весом 4,165 кг был изъят и уничтожен.

В результате в отношении двух бизнесменов были составлены протоколы по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, передает Кемеровская транспортная прокуратура.