Кемеровские предприниматели заплатят крупный штраф из-за четырех килограммов сыра

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Сотрудники Кемеровской транспортной прокуратурой выявили на одном из городских рынков продажу незаконных товаров. В результате предпринимателей привлекли к ответственности.

Как сообщается, нарушения законы были обнаружены в конце мая на "Губернском сельском рынке" в Кемерове. Два индивидуальных предпринимателя занимались продажей сыра, произведенного в Германии. Его реализация в России запрещена из-за санкций, поэтому товар весом 4,165 кг был изъят и уничтожен.


В результате в отношении двух бизнесменов были составлены протоколы по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, передает Кемеровская транспортная прокуратура.

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