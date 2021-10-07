Кемеровские правоохранители рассказали подробности ДТП с пьяным водителем

Правоохранители получили информацию о дорожном происшествии на пересечение проспекта Ленина и улицы 9 Января накануне в среду, 6 октября, вечером в 20:30.

Из предварительных данных следует, что на перекрестке столкнулись две иномарки: Honda Fit и Hyundai Solaris. В ГИБДД корреспонденту редакции AVOKADO уточнили, что 43-летний водитель первой легковушки не снизил скорость, чем спровоцировал ДТП.

– Никто не пострадал, причинен материальный ущерб, – рассказал собеседник интернет-журналу.

В ведомстве также отметили, что результат теста на алкоголь у мужчины, который управлял Honda Fit, оказался положительным.