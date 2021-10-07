Кемеровские правоохранители рассказали подробности ДТП с пьяным водителем

0
Фото:  

Накануне вечером на оживленном перекрестке пьяный водитель протаранил иномарку в кузбасской столице. Подробности инцидента редакции AVOKADO рассказали в городской ГИБДД.

Правоохранители получили информацию о дорожном происшествии на пересечение проспекта Ленина и улицы 9 Января накануне в среду, 6 октября, вечером в 20:30.


Из предварительных данных следует, что на перекрестке столкнулись две иномарки: Honda Fit и Hyundai Solaris. В ГИБДД корреспонденту редакции AVOKADO уточнили, что 43-летний водитель первой легковушки не снизил скорость, чем спровоцировал ДТП.

– Никто не пострадал, причинен материальный ущерб, – рассказал собеседник интернет-журналу.

В ведомстве также отметили, что результат теста на алкоголь у мужчины, который управлял Honda Fit, оказался положительным.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29836

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined