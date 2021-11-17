Кемеровские правоохранители раскрыли подробности ДТП со сбитым юношей

Полицейскими установлено, что сегодня в среду, 17 ноября, в районе 10:35 по местному времени водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался со стороны Кузнецкого проспекта. В какой-то момент он решил совершить разворот, в результате чего наехал на 18-летнего пешехода. В момент столкновения молодой человек переходил проезжую часть по "зебре" на зеленый цвет светофора.

Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение. В отношении 61-летнего автолюбителя проводится административное расследование. По предварительным данным, владелец иномарки нарушил правила проезда на пешеходном переходе.

В кемеровском ГИБДД напомнили водителям, что при переезде проезжей части в районе "зебры" следует сохранять бдительность и снизить скорость транспорта до безопасных значений.