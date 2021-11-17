Кемеровские правоохранители раскрыли подробности ДТП со сбитым юношей

0
Фото:  

Накануне в Кемерове произошло столкновение автомобиля с молодым человеком, в результате которого пешеходу потребовалась помощь медиков. В городской ГИБДД редакции AVOKADO сообщили подробности.

Полицейскими установлено, что сегодня в среду, 17 ноября, в районе 10:35 по местному времени водитель автомобиля Nissan X-Trail двигался со стороны Кузнецкого проспекта. В какой-то момент он решил совершить разворот, в результате чего наехал на 18-летнего пешехода. В момент столкновения молодой человек переходил проезжую часть по "зебре" на зеленый цвет светофора.


Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение. В отношении 61-летнего автолюбителя проводится административное расследование. По предварительным данным, владелец иномарки нарушил правила проезда на пешеходном переходе.


В кемеровском ГИБДД напомнили водителям, что при переезде проезжей части в районе "зебры" следует сохранять бдительность и снизить скорость транспорта до безопасных значений.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31113

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined