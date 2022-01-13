По данным ведомства, авария произошла 13 января в 8:01 по местному времени в Кемерове на проспекте Ленина в районе строения № 12. Предварительно установлено, что автомобиль LADA совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Водитель двигался по пр. Ленина со стороны ул. Дзержинского в сторону пр. Кузнецкого. В результате ДТП пешеход получил травмы, доставлен в больницу автомобилем скорой помощи, – сообщили AVOKADO в ГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств произошедшего.



Кемеровская госавтоинспекция призывает соблюдать внимательность и осторожность на дорогах, а также рекомендуют сбрасывать скорость при проезде пешеходных переходов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что переходившая дорогу с ребенком кемеровчанка попала под колеса машины такси.