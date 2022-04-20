Кемеровские правоохранители раскрыли подробности ДТП с такси

В сети жители областного центра поделились видео на которое попали последствия ДТП на пересечении улицы Рукавишникова с проспектом Ленина. Судя по кадрам, участником аварии стал автомобиль такси. В кемеровской ГИБДД интернет-журналу AVOKADO сообщили, что около 13:50 столкнулись Datsun и Haval.
– Водитель Datsun выехал на пересечение проезжих частей на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Haval, – сказала собеседница.
Никто не пострадал, причинен материальный ущерб.
Видео: ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"
Загрузка комментариев