Кемеровские поселки обзавелись современными остановками

Новые автобусные остановки появились на автомобильной дороге, которая соединяет сразу два кемеровских поселка: Ягуновский и Пионер. По данным местных властей, павильоны оборудованы удобными скамейками, урнами и стендами с информацией. Также не обозначенном участке уложено новое асфальтное покрытие, установлен бортовой камень, тротуары и заездные карманы для общественного транспорта.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что несколько остановок в Кемерове сменили названия.