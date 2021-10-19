Кемеровские полицейские попросили откликнуться свидетелей вечернего ДТП

Стражи закона сообщили, что 27 сентября на улице Правая Гавань, 1А в областном центре около 18:25 по местному времени произошло ДТП с неустановленным водителем, который за рулем Volvo FH создал помеху в движении автомобилю марки Daewoo Nexia, в результате чего последний совершил наезд на препятствие

Если вы располагаете данными по этому инциденту, то установить связь с сотрудниками правоохранительных органов можно по номерам: 718-771, 8-923-483-12-27 или в дежурную часть ОГИБДД по г. Кемерово 52-29-65, 52-25-44, 391-776.