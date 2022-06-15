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Кемеровские полицейские обнаружили машину странного водителя со следами от выстрелов

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В минувшие выходные внимание жителей кузбасской столицы привлек странный автомобиль с разбитыми стеклами и следами от выстрелов, который стоял посреди проезжей части практически в самом центре города.

Жители кузбасской столицы сообщили редакции AVOKADO, что в центр области якобы "вернулись 90-е". По словам граждан, в понедельник, 13 июня, около 20:10 на перекрестке в районе проспекта Кузнецкого посреди проезжей части стояла темно-синяя машина, предположительно, "девятка", на которой были многочисленные повреждения и следы от пуль. К слову, собеседники добавили, что на месте происшествия находилась полиция.

– Словно 90-е вернулись. Легковушка была у ТЦ "Легенда", как ехать в сторону Южного. Возле водительского сиденья выбито стекло, а на лобовом и заднем было несколько следов от пуль, правую сторону машины расстреляли так, что не осталось живого места. На остановке, что рядом, стояла толпа нерусских парней, но мы не знаем причастны ли они к этой истории, – рассказали очевидцы.

Источник в силовых структурах сообщил журналисту, что информации о стрельбе в городе не поступало, однако на обозначенном участке в минувший понедельник действительно был задержан какой-то "странный" водитель. Что касается следов от выстрелов, то, со слов собеседника, они могли появиться на транспортном средстве до его остановки. Таким образом, причина их появления осталась неизвестной. Редакция AVOKADO продолжает разбираться в этой истории.

Да!
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