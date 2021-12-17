Кемеровские полицейские объявили в розыск нарушителя на мотособаке

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В кузбасской столице ищут лихача на мотособаке, который протаранил машину, а после сбежал с места ДТП.

ГИБДД попросила у жителей и гостей областного центра помощи в поиске злоумышленника. Отмечается, что неизвестный верхом на мотособаке врезался в автомобиль, а после поспешно скрылся с места происшествия.

– Неустановленный водитель, управляя мотособакой, совершил наезд на автомобиль марки Hyundai Creta. После чего, виновник скрылся с места ДТП, – уточнили подробности в ГИБДД Кемерова.

По данным стражей закона, инцидент произошел 4 декабря около 10:18 по местному времени во дворе на улице В. Волошиной, 41.


Те, кто владеет ценными сведениями о мужчине, могут анонимно передать их по номерам: 718-771, 8-923-483-12-27, 52-29-65, 52-25-44 и 391-776.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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