Кемеровские полицейские объявили в розыск нарушителя на мотособаке

ГИБДД попросила у жителей и гостей областного центра помощи в поиске злоумышленника. Отмечается, что неизвестный верхом на мотособаке врезался в автомобиль, а после поспешно скрылся с места происшествия.

– Неустановленный водитель, управляя мотособакой, совершил наезд на автомобиль марки Hyundai Creta. После чего, виновник скрылся с места ДТП, – уточнили подробности в ГИБДД Кемерова.

По данным стражей закона, инцидент произошел 4 декабря около 10:18 по местному времени во дворе на улице В. Волошиной, 41.

Те, кто владеет ценными сведениями о мужчине, могут анонимно передать их по номерам: 718-771, 8-923-483-12-27, 52-29-65, 52-25-44 и 391-776.