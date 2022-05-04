В кемеровской ГИБДД сообщили, что с наступлением теплых дней на дорогах города существенно увеличилось количество транспорта. Активизировались и любители гонок на авто и байках, из-за которых жители столицы Кузбасса испытывают дискомфорт в ночные часы.

– Водители подобных транспортных средств нередко устанавливают прямоточные глушители, создающие шумовой эффект, превышающий дозволенные законодательством нормы, – следует из текста сообщения.

В связи с этим работники Госавтоинспекции усилили патрулирование городских улиц. Так, любителей несанкционированных гонок вылавливают на улицах и предупреждают о тяжких последствиях для всех участников дорожного движения.

Напомнили о штрафах, которые грозят шумным гонщикам. Нарушители тишины могут получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей, тогда как за невыполнение требований можно нарваться на более крупный штраф.