Кемеровские полицейские наказали пранкеров за застолье посреди дороги

По данным правоохранителей, водителем элитной иномарки Mercedes-Benz оказался 24-летний безработный житель областного центра. При этом авто он взял в аренду специально для съемок.

За нарушении ПДД весельчак получил сразу три протокола: по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" и по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"

В сумме санкций молодому человеку грозит штраф на сумму 3500 рублей, указали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также административную ответственность по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ понесут и два других участника ролика: 24-летний брат пранкера и его 25-летний друг. За незаконное пребывание на проезжей части дороги им придется заплатить 1 000 рублей.

Стоит отметить, что в марте текущего года сотрудники ГИБДД уже привлекали 24-летнего водителя к ответственности за попытку съехать на автомобиле в подземный пешеходный переход, расположенный в районе пр. Ленина, 90 города Кемерово.