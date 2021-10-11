Кемеровские полицейские наказали пранкеров за застолье посреди дороги

0
Фото:  

Молодой человек, который сотворил пранк на проезжей части в центре Советского проспекта в Кемерове оказался в стенах ГИБДД.

По данным правоохранителей, водителем элитной иномарки Mercedes-Benz оказался 24-летний безработный житель областного центра. При этом авто он взял в аренду специально для съемок.


За нарушении ПДД весельчак получил сразу три протокола: по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" и по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"


В сумме санкций молодому человеку грозит штраф на сумму 3500 рублей, указали в ГУ МВД по Кемеровской области.


Также административную ответственность по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ понесут и два других участника ролика: 24-летний брат пранкера и его 25-летний друг. За незаконное пребывание на проезжей части дороги им придется заплатить 1 000 рублей.


Стоит отметить, что в марте текущего года сотрудники ГИБДД уже привлекали 24-летнего водителя к ответственности за попытку съехать на автомобиле в подземный пешеходный переход, расположенный в районе пр. Ленина, 90 города Кемерово.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29958

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined