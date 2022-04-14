Кемеровские подростки устроили опасную фотосессию на Томи

Группа кемеровских подростков была замечена районе автомобильного моста по улице Терешковой, где они ходили по льдинам на реке Томь. Опасную прогулку троих несовершеннолетних заметили прохожие, которые и рассказали об инциденте транспортным полицейским. После звонка стражи закона выдвинулись на указанное место.

– Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России установили, что ученики девятого класса одной из кемеровских школ в возрасте 15 и 16 лет после уроков отправились на берег, чтобы посмотреть на ледоход, а затем по еще покрытому льдом участку реки пошли фотографироваться для своих страниц в социальных сетях, – уточнили в ведомстве.

В результате с ребятами была проведена профилактическая беседа об опасности их действия. В отношении родителей всех школьников инспекторы составили протоколы за "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которые будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.