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Кемеровские подростки устроили опасную фотосессию на Томи

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Накануне в столице Кузбасса местные жители заметили троих школьников, которые решили устроить опасную фотосессию на ледниках Томи. Как итог: силовики сорвали съемку.

Группа кемеровских подростков была замечена районе автомобильного моста по улице Терешковой, где они ходили по льдинам на реке Томь. Опасную прогулку троих несовершеннолетних заметили прохожие, которые и рассказали об инциденте транспортным полицейским. После звонка стражи закона выдвинулись на указанное место.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России установили, что ученики девятого класса одной из кемеровских школ в возрасте 15 и 16 лет после уроков отправились на берег, чтобы посмотреть на ледоход, а затем по еще покрытому льдом участку реки пошли фотографироваться для своих страниц в социальных сетях, – уточнили в ведомстве.

В результате с ребятами была проведена профилактическая беседа об опасности их действия. В отношении родителей всех школьников инспекторы составили протоколы за "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которые будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

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