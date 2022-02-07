В социальных сетях появилась информация, что трое несовершеннолетних в областном центре толкались пустыми тележками из супермаркета на трамвайных путях. Их проделки автор поста запечатлел на пересечении Советского и Кузнецкого проспектов.

По словам горожанина, подростки похитили продуктовые каталки из крупного магазина и на улице с их помощью развлекали себя, а после занесли ворованное в общественный транспорт и скрылись в неизвестном направлении.

– <...> вели себя похабно, затащили тележки в трамвай. Может родители увидят и проведут беседу, – прокомментировал свидетель.

При этом интернет-пользователи согласились с подписчиком сообщества, что подобное поведение – это аморально. Однако нашлись и те, кто посчитал, что происходящее – невинная шалость и не стоит из детских проделок "раздувать" серьезную проблему.