Кемеровские подростки устроили "битву" ворованными тележками на рельсах

0
Фото:  

В областном центре местные жители возмутились поведением подростков, которые организовали опасные игры с продуктовыми тележками на трамвайных путях

В социальных сетях появилась информация, что трое несовершеннолетних в областном центре толкались пустыми тележками из супермаркета на трамвайных путях. Их проделки автор поста запечатлел на пересечении Советского и Кузнецкого проспектов.


По словам горожанина, подростки похитили продуктовые каталки из крупного магазина и на улице с их помощью развлекали себя, а после занесли ворованное в общественный транспорт и скрылись в неизвестном направлении.

– <...> вели себя похабно, затащили тележки в трамвай. Может родители увидят и проведут беседу, – прокомментировал свидетель.

При этом интернет-пользователи согласились с подписчиком сообщества, что подобное поведение – это аморально. Однако нашлись и те, кто посчитал, что происходящее – невинная шалость и не стоит из детских проделок "раздувать" серьезную проблему.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33381

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined