Кемеровские пешеходы вышли на проезжую часть из-за сугробов

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Жители кузбасской столицы в Сети пожаловались на отсутствие троп для пешеходов, из-за чего им приходится подвергать опасности себя и детей.

Сообщение с жалобой на непроходимые улицы в кемеровском частном секторе появилось в сообществе во "ВКонтакте". В качестве подтверждения своих слов автор прикрепил видео, на котором женщина с маленьким ребенком для преодоления пути вышла на проезжую часть, шагая в непосредственной близости с машинами.


При этом можно заметить, что пешеходные дорожки оказались под снежными завалами. Речь идет о территории на 2-м переулке Жданова в областном центре.

– Нужно ждать когда случится несчастный случай? Пожалуйста приведите улицу в порядок, создайте нормальные условия для пешеходов, т.к могут пострадать люди, в том числе дети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – пишет кемеровчанин.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что синоптики предупредили кузбассовцев о гололеде на дорогах

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