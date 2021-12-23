Кемеровские пешеходы вышли на проезжую часть из-за сугробов

Сообщение с жалобой на непроходимые улицы в кемеровском частном секторе появилось в сообществе во "ВКонтакте". В качестве подтверждения своих слов автор прикрепил видео, на котором женщина с маленьким ребенком для преодоления пути вышла на проезжую часть, шагая в непосредственной близости с машинами.

При этом можно заметить, что пешеходные дорожки оказались под снежными завалами. Речь идет о территории на 2-м переулке Жданова в областном центре.

– Нужно ждать когда случится несчастный случай? Пожалуйста приведите улицу в порядок, создайте нормальные условия для пешеходов, т.к могут пострадать люди, в том числе дети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – пишет кемеровчанин.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что синоптики предупредили кузбассовцев о гололеде на дорогах