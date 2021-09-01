Кемеровские перевозчики попались на выпуске в рейсы неисправных автобусов

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Прокуратура провела проверку в кемеровских ПАТП, в результате которой были выявлены различные нарушения.

Инспекторы посетили в общей сложности 22 транспортных предприятия, которые организуют перевозки людей. Как оказалось, перевозчики допустили ряд нарушений.

— Установлены факты выпуска в рейс транспорта, у которого содержание загрязняющих веществ в выбросах, превышает нормативы, предусмотренные государственными стандартами. Эксплуатация автобусов осуществлялась с незарегистрированными изменениями в конструкции и неисправностями рулевого управления, — рассказали в облпрокуратре.

Руководители ПАТП получили шесть представлений, после чего шесть сотрудников предприятий привлеклись к дисциплинарной ответственности. Кроме того, попало под запрет осуществление перевозок транспортом до исправления ситуации.


Вместе с тем еще 67 должностных лиц попали под административные статьи: ст. 8.23, ч. 2 ст. 12.31, ч. 1, 2 ст. 12.5, ст. 8.22, КоАП РФ (выпуск в эксплуатацию и эксплуатация транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения и управление таким транспортом). Сотрудники компаний получили штрафы на общую сумму 102 тыс. рублей.

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